Biella, estate per la terza età: ad agosto la gita a Rivazzurra

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Biella, in sinergia con il Centro Dinamico, promuove una piacevole opportunità di svago per i cittadini ultrasessantenni: una gita estiva a Rivazzurra, località balneare situata nella zona sud di Rimini. Il soggiorno si terrà dal 18 al 31 agosto 2025, presso l’Hotel Regal, recentemente ristrutturato e a pochi passi dal mare.

L’iniziativa, riservata prioritariamente ai residenti over 60, prevede un ricco programma pensato per il benessere e il divertimento della terza età. Oltre alla pensione completa con cucina tipica romagnola, il pacchetto include trasporto in autobus da Biella, attività ricreative e serate musicali, escursioni, servizio navetta per le terme e assistenza quotidiana. Non mancheranno momenti di relax in spiaggia, con ombrellone e lettini riservati.

Le prenotazioni si apriranno telefonicamente il 16 luglio, dalle ore 9 alle ore 12. Successivamente, i partecipanti verranno ricevuti su appuntamento per completare l’iscrizione. Le richieste dei non residenti saranno accettate solo in caso di disponibilità residua.