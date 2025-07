Biella, operaio grave dopo caduta da tre metri

Intervento del 118 nella giornata di ieri giovedì 10 luglio per un incidente sul lavoro avvenuto a Biella. Un operaio è rimasto ferito mentre era impegnato in un cantiere.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, dipendente di una ditta di Tollegno, si trovava presso l’abitazione di una donna per eseguire la posa di un serramento in vetro. Durante l’operazione, a causa del distacco improvviso delle ventose che sorreggevano il vetro, l’operaio è stato sbalzato a terra da un’altezza di circa tre metri per il contraccolpo ricevuto.

I militari intervenuti riferiscono che l’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Biella. Si tratta di un 59 enne residente a Pralungo.

Procede lo Spresal per gli accertamenti del caso.