Un giro in ebike nel Biellese Orientale: impegnativo il tracciato in Valsessera FOTO

Un giro in ebike nel Biellese Orientale: impegnativo il tracciato in Valsessera.

Tra i percorsi più affascinanti e impegnativi proposti da Ebike Biella, lo “Stranogiro” si distingue per carattere e varietà. testato da Franco Bonavigo, questo tracciato offre una sfida intensa e panorami mozzafiato, sfruttando tratti selezionati del Gran Trail Biellese (GTB).

La partenza è fissata a Pettinengo. Il primo tratto si svolge su asfalto, attraversando Trivero e Ponzone fino a raggiungere Pray e Coggiola. Si tratta di un buon riscaldamento, anche se già si prevede per il futuro una possibile alternativa, esplorando il versante nord della Rovella.

Da Coggiola inizia la vera salita, con sentieri ripidi che puntano decisi verso Castagnea. Fin da subito emerge la natura impegnativa del giro: servono buone gambe, resistenza e anche un supporto elettrico efficiente per affrontare i tratti più duri. Dopo la salita, il percorso perde quota attraversando i viali della Conca dei Rododendri, per poi alternare continui saliscendi in direzione della Madonna della Brughiera. È un tracciato a mezzacosta, ben tenuto nella sua prima parte, anche se non mancano passaggi con pendenze notevoli.

Proseguendo, il sentiero cambia tono: la segnaletica GTB ‒ visibile sia su cartelli che su mappe elettroniche ‒ aiuta a non perdersi, ma resta fondamentale mantenere alta l’attenzione, soprattutto nei punti più tecnici o dove i ruscelli impongono prudenza. Il bosco, però, ripaga ogni sforzo con un’atmosfera fresca e suggestiva, mentre la traccia si dirige verso il Casto, che viene soltanto sfiorato prima di iniziare la discesa lungo il versante nord-est.

"Un piccolo problema tecnico ci costringe a deviare leggermente, ma la soddisfazione, al termine dell’uscita, è immensa. Gli ultimi tratti, non completati, saranno oggetto di una prossima esplorazione". Il giro si è concluso con 53,64 km, 1.379 metri di dislivello positivo e un tempo totale di 4 ore e 51 minuti (soste comprese). Ma, come sottolinea chi lo ha testato, “i numeri non rendono giustizia all’impegno che il giro richiede (ripagato dagli splendidi paesaggi)".

Si ricorda che le escursioni organizzate da Ebike Biella sono completamente gratuite e aperte a tutti. Anche chi non possiede una eBike può partecipare: il gruppo offre soluzioni accessibili per ogni esigenza.

Per maggiori informazioni, aggiornamenti e nuovi percorsi, visita la pagina Facebook di eBike Biella: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086434262670