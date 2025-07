Biella, attivato il GeoPortale

Oggi, giovedì 10 luglio 2025 alle ore 16.30, presso la Sala Convegni del Museo del Territorio Biellese, sarà presentato il GeoPortale GisMaster, sviluppato dalla software house Technical Design. Si tratta di un sistema innovativo che consente l’accesso alle informazioni urbanistiche direttamente tramite un semplice browser.

Il nuovo servizio sarà disponibile a tutti attraverso un collegamento pubblicato sul sito ufficiale della Città di Biella.

Attraverso il GeoPortale sarà possibile: visualizzare e interrogare la cartografia; eseguire ricerche sui dati; misurare aree e distanze; stampare estratti di mappa; utilizzare i servizi WMS (Web Map Service) e Google Street View.

Per accedere al servizio è sufficiente una connessione internet e un comune programma di navigazione.

Grazie a questo strumento digitale, è possibile effettuare ricerche su uno o più livelli cartografici – in base a ciò che si desidera visualizzare – e consultare i dati associati.

Catasto, Piano Regolatore, numeri civici, tributi, informazioni turistiche e molto altro: ogni elemento viene sintetizzato in una pratica finestra, visualizzabile direttamente sulla mappa. La finestra può essere spostata, ridimensionata o chiusa, proprio come una normale finestra di Windows.

Il GeoPortale rappresenta una risorsa strategica per l’Amministrazione comunale, che potrà così organizzare e gestire il territorio in modo più efficiente, e per i cittadini, che avranno accesso a numerosi servizi di consultazione cartografica online, come le ricerche catastali e urbanistiche.

Non è necessario installare alcun software: basta un browser e una connessione internet.

Con il GeoPortale, le informazioni territoriali sono accessibili a tutti, ovunque e in qualsiasi momento.