Biella, Consigli di Quartiere a Pavignano-Vaglio Colma: questa sera l'incontro.

L’Assessorato ai Quartieri e Partecipazione della Città di Biella invita tutta la cittadinanza a partecipare alla riunione informativa in vista delle elezioni dei nuovi Consigli di Quartiere per la zona di Pavignano – Vaglio Colma.

L’incontro si terrà il 9 luglio 2025 alle ore 20:30 presso l’Associazione Pavignano Sport, situata in Via Rappis 11. L’iniziativa è promossa per illustrare alla popolazione le modalità di partecipazione e il ruolo dei nuovi consigli di quartiere all’interno della vita cittadina.

L’evento sarà presieduto dall’Assessore ai Quartieri e Partecipazione, Dott. Domenico Galello, che fornirà ai presenti tutte le informazioni utili per una partecipazione attiva e consapevole.

Aperto alla cittadinanza, l'evento propone un momento di confronto diretto, in merito alòla gestione e sviluppo del proprio territorio.