Dal Nord Ovest - Scoperto gruppo di rapinatori, usavano coltello e spray urticante per derubare

Cinque misure di custodia cautelare in carcere sono state emesse per altrettanti ragazzi, poco più che maggiorenni, di origine straniera.

È il risultato di una lunga attività di indagine del Reparto Operativo Speciale della Polizia Locale di Torino nella zona di Borgo Dora per mettere fine ad una serie di rapine ai danni di commercianti e frequentatori della zona. A dare il via alle indagini, tra novembre e dicembre dello scorso anno, erano state le numerose segnalazioni in quella zona di rapine, avvenute in modo particolare il sabato, durante il tradizionale mercato del Balon.

Attraverso le testimonianze delle vittime, gli agenti hanno ricostruito il modus operandi. Il gruppo organizzato, composto in tutto da una decina di persone, ragazzi minorenni o appena maggiorenni, si era specializzato nel prendere di mira coetanei che venivano seguiti e poi derubati con la minaccia di un coltello o di uno spray urticante.

Gli elementi raccolti hanno permesso, a gennaio di quest’anno, di arrestare uno dei colpevoli e di dare il via ad un secondo filone di appostamenti ed indagini che hanno portato ai provvedimenti disposti dalla Procura ed eseguiti dalla Polizia Locale in questi ultimi giorni. Si sospetta che le vittime possano essere molto più numerose delle testimonianze raccolte e che molti degli episodi, per timore di nuove aggressioni, non siano stati denunciati.

Il procedimento penale oggetto del presente comunicato si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati, sino alla sentenza definitiva.