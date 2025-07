Franco Bellinelli è il nuovo Coordinatore Operativo del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile della Città di Biella

In questi giorni in Comune a Biella l'Assemblea dei volontari ha eletto il Coordinatore Operativo del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile della Città di Biella, nominato dal Sindaco Marzio Olivero con apposito decreto, Franco Bellinelli, che resterà in carica dal 08.07.2025 – 07.07.2030.

Nello stesso periodo il Volontario Andrea Basini, svolgerà invece l'incarico di Vice Coordinatore Operativo del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile della Città di Biella, che coadiuverà il Coordinatore Operativo e lo sostituirà in caso di assenza o impedimento.

Nel decreto firmato dal sindaco si legge che “il ruolo di Coordinatore Operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. É incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile”.

Franco Bellinelli era stato tra i volontari premiati alla cena degli auguri del 14 dicembre del 2024 nella sede di via Gersen del Coordinamento di Protezione Civile Territoriale guidata da Cleto Canova. La motivazione era quella di gratificare i volontari che durante l'anno si sono impegnati di più in tutte le attività di competenza.