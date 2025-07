BiellaDanza conquista il pubblico: “Giovani in Scena” trasforma la piazza in un palcoscenico all’aperto FOTO

Una serata piena di emozioni, talento e passione quella di sabato 5 luglio a Biella ha animato la nuova piazzetta pedonale di Piazza De Agostini, che per l’occasione si è trasformata in una calorosa platea affollata di gente. Lo spettacolo “Giovani in Scena”, a cura Art’è Danza ha portato sul palco all’aperto gli allievi dello stage BiellaDanza protagonisti di una performance coinvolgente e applaudita.

Dalle ore 20.00 la piazza si è riempita di spettatori di tutte le età, attratti dalla magia della danza e dalla bravura dei giovani interpreti. Le coreografie, curate con attenzione e professionalità hanno offerto un viaggio tra classico, modern e contemporaneo, con momenti di grande intensità emotiva e di pura energia.

“Giovani in Scena” non è stato solo uno spettacolo, ma un’occasione per valorizzare il talento locale e restituire alla città uno spazio urbano come luogo di cultura e incontro.

Il pubblico ha risposto con entusiasmo, riempiendo ogni angolo della piazza e regalando lunghi applausi ai giovani danzatori, visibilmente emozionati e felici di danzare davanti a una platea così calorosa.

Una serata che resterà impressa nella memoria e nel cuore e che conferma ancora una volta il potere della danza di unire, emozionare e trasformare gli spazi urbani in luoghi di bellezza condivisa.

L’iniziativa si inserisce nel cartellone di Biella Estate 2025 il programma di eventi estivi promosso dal Comune di Biella per animare il centro cittadino con musica, arte e spettacoli dal vivo ed e’ realizzata con il contributo di Fondazione CRB bando Culturhub .