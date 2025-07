È stato portato in Pronto Soccorso il motociclista che, intorno alle 12 di oggi, 8 luglio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un'auto. Nello schianto avrebbe riportato ferite da codice verde.

Il fatto è avvenuto in via Repubblica, a Biella. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 assieme agli agenti di Polizia Locale per la raccolta dei rilievi. Al momento, è in fase di accertamento la dinamica del sinistro.