Un lettore: "Grazie Dott.ssa Cremona: 70 anni di cura e umanità"

Alla Dott. ssa ROSANNA CREMONA,

Le scrivo questo mio ricordo per esprimere con emozione la mia e di tutti i miei famigliari, Gratitudine e affetto per il Suo impegno nel fornire cure e supporto durante tutti gli anni che a svolto il suo lavoro momenti e esperienze preziose grazie alla sua professionalità a tutta la mia Famiglia.



Dopo 70anni con la Famiglia CREMONA come MEDICI di Famiglia, da prima Papà Luciano Cremona per 40anni e poi Lei Dott. ssa Rosanna Cremona Figlia di tanto padre, ha svolto un percorso che ha fatto la differenza nelle nostre vite, con la Sua preziosa professionalità che ci ha assistito nel corso degli anni è stata sempre un faro di speranza e di calore umano La sua saggezza e umanità mi mancheranno.

Ora Le auguro che la sua pensione sia ricca di gioia, realizzazione personale e momenti di relax dopo tanti anni di servizio dedicati ai pazienti.

Auguri per un meraviglioso e meritato ritiro!