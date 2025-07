Graglia e Muzzano uniti per i rapaci feriti

I Comuni di Graglia e Muzzano insieme a diverse associazioni del territorio, parteciperanno al bando regionale per il sostegno, potenziamento e apertura dei santuari per animali nel territorio piemontese. Il progetto, è realizzare delle voliere al Santuario di San Carlo per accogliere i rapaci che non possono più vivere liberi, che una volta recuperati non possono più essere rimessi in libertà perchè magari sono feriti.

La Regione Piemonte attraverso un bando ha messo a disposizione 30.000 euro per progetti rivolti ai Comuni, con l'obiettivo di promuovere il benessere degli animali e riconoscere l'importanza della collaborazione tra enti locali e strutture dedicate alla tutela animale per garantire standard elevati di benessere e sicurezza degli animali incentivando il sostegno, il potenziamento e l'apertura al territorio dei santuari idonei ad accogliere, curare e, quando possibile, promuovere l'adozione degli animali. Il numero di animali abbandonati, maltrattati o provenienti da situazioni di emergenza sono in costante aumento. A tal fine, il bando regionale in questione finanzia progetti di sostegno promossi dai Comuni in cui hanno sede i santuari.

Spiega il sindaco di Graglia Marco Astrua: "Ci sono tanti rapaci che una volta recuperati perchè magari si feriscono non possono più restare liberi. E noi vogliamo accoglierli un strutture messe loro a disposizione. Dopo aver parlato con l'associazione Nata Libera che ha proprio sede qui a Graglia a San Carlo abbiamo deciso di tentare di mettere in piedi questo progetto e abbiamo coinvolto Muzzano per dargli più valore. Noi siamo amici degli animali, siamo dalla loro parte. Abbiamo anche una convenzione con Gattopoli, abbiamo 5 colonie feline e questo è qualcosa in più per aiutare gli animali".

In particolare, il bando, emanato dal Settore Benessere Animali da Compagnia e Controllo Registri Regionali, finanzia interventi volti a sostenere, ampliare e aprire al territorio strutture che accolgono animali in difficoltà. Possono partecipare anche partenariati tra enti pubblici e associazioni, una modalità che Graglia ha scelto coinvolgendo diverse realtà associative, tra cui Born Free Italia - Nata Libera, ASD Nord Ovest, Animali Solo Per Amore, Biellese Difesa Animali e la Fondazione Fila Museum. E il Comune di Muzzano: "E' un bellissimo progetto al quale abbiamo aderito subito quando ci è stato chiesto - spiega il sindaco di Muzzano Roberto Favario - . Poi anche noi conosciamo bene le associazioni coinvolte. Una nostra consigliera, Eva Anselmo, fa anche parte di una di loro. Poi la volontà è anche quella di dare scopi didattici al progetto, coinvolgere le scuole. Speriamo che vada in porto, per il territorio è un valore aggiunto".

L’iniziativa attende ora l’esito della valutazione regionale e l’eventuale stanziamento finanziario che permetterà di avviare concretamente le attività progettuali.

Un segnale chiaro dell’impegno congiunto dei Comuni e delle associazioni a favore del benessere animale, con l’obiettivo di creare spazi sempre più accoglienti e funzionali per i santuari del territorio piemontese.