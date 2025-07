Netro, giovani escursionisti salvati nel Bosco delle Fate

Paura nelle prime ore del mattino di oggi sabato 5 luglio tra le montagne biellesi, dove due giovani escursionisti si sono trovati in difficoltà a causa di un violento temporale mentre campeggiavano al Bosco delle Fate, nel Comune di Netro.

I due ragazzi, entrambi di 21 anni, avevano deciso di trascorrere la notte all’aperto, in tenda. Tuttavia, un improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche con pioggia battente ha reso insostenibile la permanenza all’esterno, costringendoli a chiedere aiuto.

Sono stati loro stessi a contattare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che li hanno raggiunti e accompagnati in salvo, evitando il peggio. I due giovani erano spaventati ma in buone condizioni di salute e non hanno avuto bisogno di cure mediche.