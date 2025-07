Incidente a Gaglianico, auto colpisce colonnina

Nella giornata di ieri, venerdì 4 luglio, intorno alle ore 17, si è verificato un incidente stradale in via Marconi, a Gaglianico. Due i veicoli che sono rimasti coinvolti: una Opel condotta da un uomo di 31 anni residente nel comune, e una Peugeot 3008 guidata da un 61enne residente fuori regione.

Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma i conducenti non hanno trovato un accordo sulla dinamica dell’impatto, motivo per cui è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto è giunta una pattuglia della stazione dei Carabinieri di Mongrando.

Secondo quanto rilevato, uno dei mezzi ha urtato e divelto una colonnina della linea telefonica, nei pressi della quale erano presenti anche cavi elettrici. Per la verifica e la messa in sicurezza dell’area sono stati allertati i Vigili del Fuoco, che hanno accertato che i danni erano limitati alla sola struttura esterna della colonnina.

Sul posto è accorso anche un dipendente del Comune di Gaglianico per valutare il danno alla rete comunale.