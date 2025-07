Manifesta un gesto tragico sui social, salvata una donna a Biella

Una chiamata dal vicino Vercellese ha messo in allarme le forze dell'ordine del nostro territorio. Stando alle prime ricostruzioni, un uomo avrebbe contattato il personale sanitario del 118 per segnalare che una sua conoscente, residente a Biella, avrebbe esternato sulla sua pagina social la possibilità di compiere un gesto tragico.

In breve tempo, si sono attivati i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia e, giunti nella sua abitazione, hanno assistito la biellese fino all'arrivo dell'ambulanza. In seguito, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Si rende necessario ricordare quale aiuto e dove, nel territorio biellese, possono ricevere le persone che, per svariati motivi, si trovano in una condizione di crisi suicidaria e pensano alla propria morte come soluzione per fuggire dalla loro sofferenza.

Il team multi-professionale della struttura complessa di Psichiatria dell’ASL Biella è sempre attivo, presso i Centri di Salute Mentale di Biella e di Cossato, per fornire aiuto a chi attraversa una condizione di crisi suicidaria e a coloro che hanno perduto familiari o conoscenti per suicidio, così come per coloro che possono esserne stati testimoni.

Il contatto al servizio può essere effettuato direttamente anche senza impegnativa a questi recapiti: Centro di Salute Mentale Biella, strada Campagnè 7/A - 0158461477; Centro di Salute Mentale Cossato, via Milano 48 - 01515159506.