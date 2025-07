Un’uscita tra sport, natura e solidarietà: sul Monte Cucco per salutare l’estate FOTO

Un’uscita tra sport, natura e solidarietà: sul Monte Cucco per salutare l’estate

Il 25 giugno il gruppo “A spasso che spasso” della Pro Loco di Sagliano Micca ha organizzato una speciale uscita serale per festeggiare l’inizio dell’estate. La meta: il Monte Cucco, punto panoramico sospeso tra la Valle Cervo e la Valle Oropa, che ha accolto con la sua luce dorata corridori, camminatori e volontari.

Come ogni anno, la salita ha fatto da cornice all’allenamento collettivo del Cucco 2023, gruppo di appassionati della corsa in montagna. Il traguardo, posto presso la Madonnina, è stato raggiunto dai primi atleti in meno di 40 minuti, dopo un’impegnativa ascesa con quasi 1.000 metri di dislivello.

In cima, ad attenderli, un ristoro allestito con cura dal gruppo della Pro Loco: bevande fresche e spuntini per rigenerare corpo e spirito. Il tutto incorniciato dalle magnifiche montagne biellesi, che ha reso l’atmosfera ancora più suggestiva e vibrante.

La serata è stata anche un’occasione di solidarietà: le offerte raccolte saranno infatti devolute al Progetto Fra’ Galdino della Carità, presente anche a Sagliano Micca e molto attivo nel territorio. A chiudere l’esperienza, due parapendii si sono alzati in volo tra gli ultimi riflessi del giorno, mentre il lungo serpentone di partecipanti scendeva lentamente a valle.

Un sentito grazie a chi ha portato i viveri sulle spalle e complimenti a tutti per aver reso questa serata così speciale, unendo sport, amicizia e altruismo nel cuore delle nostre montagne.