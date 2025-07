A Roppolo 40 anni di Polivalente, il grazie del Comune a chi portò questo edificio in paese

Domenica 22 Giugno la Pro Loco di Roppolo ha festeggiato i 40 anni del polivalente. Per l'occasione, l'amministrazione comunale ha ringraziato chi ha avuto l'idea e la volontà di portare a Roppolo questo edificio.

“Oltre ad illustrare a chi non l'ha vissuto, come e grazie a chi oggi tutti noi possiamo godere di questo spazio – si legge nella nota del Comune apparsa sui propri canali - Nel 1985 a Roppolo arrivò 'la casetta' e fu terminata con l'aiuto di tutti i componenti del gruppo storico e delle altre associazioni roppolesi. Da un edificio con 4 locali si poté realizzare un ampio spazio con relativa cucina, servizi e box per riporre materiali. Da allora questo edificio è diventato un punto di riferimento per la nostra intera comunità, per le feste di paese, per eventi pubblici e privati, per serate di ogni genere, per le associazioni. Dopo il passaggio al comune di Roppolo nel 2012 e all'ampliamento ora l'edificio è ancora più fruibile”.

Un ulteriore ringraziamento va “ oggi a quell'insieme di persone – recita la nota - da poco diventato Pro Loco composta da molti figli di quel Gruppo Sociale e Culturale, che ha saputo guardare oltre che, con altruismo, ha messo il proprio lavoro e tempo per lasciare a tutti noi un edificio e trasmettere alle nuove generazioni la voglia di portare avanti le tradizioni del nostro paese e lo spirito di collaborazione. Nel dettaglio erano Decimo Bonato, Domenico Bonato, Marco Lacchio, Roberto Lacchio, Bruno Nicolina, Mauro Olmo, Enzo Rosselli, Marco Rosselli, Pietro Scarafia e Domenico Viotto”.