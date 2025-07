Biella, auto in bilico nel vuoto: attimi di paura al Favaro (foto di repertorio)

Attimi di paura questa mattina, 1° luglio, nel rione di Favaro, a Biella. Stando alle prime ricostruzioni un'auto sarebbe rimasta pericolosamente in bilico e avrebbe rischiato di precipitare nella zona sottostante alla strada.

Inoltre, pare che fosse appoggiata ad un palo dell'illuminazione pubblica. Sul posto sono intervenuti velocemente i Vigili del Fuoco che, in breve tempo, hanno rimesso in sicurezza la vettura riportandola sulla carreggiata. Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito che chiariranno i contorni della vicenda.