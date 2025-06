Mongrando, visita all'invaso della Diga sull'Ingagna

Nei giorni scorsi si è tenuta una visita all'invaso della Diga sull'Ingagna. A darne notizia il comune di Mongrado sui propri canali social: “Un momento importante per il nostro territorio, in compagnia dell'assessore regionale Paolo Bongioanni, del Presidente del Consorzio della Baraggia Leonardo Gili, del Direttore Generale della SII Alessandro Iacopino, del Presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino, del sindaco di Biella Marzio Olivero, del primo cittadino di Rosazza Francesca Delmastro. Durante l'incontro è stato presentato il Distretto del Riso, un progetto strategico per valorizzare le eccellenze agricole e promuovere lo sviluppo sostenibile della zona. Un’occasione preziosa per promuovere Mongrando, confrontarsi su nuove idee e costruire insieme progetti concreti per il futuro”.