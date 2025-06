Donato: Scontro tra un trattore e un'auto. Carabinieri sul posto per i rilievi

Incidente stradale nella giornata di ieri, 27 giugno, che ha visto coinvolti un trattore e un’automobile. Lo scontro è avvenuto tra il mezzo agricolo, condotto da un uomo del 1981, e un’auto guidata da un uomo del 1963 entrambi residenti a Donato.

Ad avere la peggio è stato proprio il conducente dell’autovettura, che ha riportato ferite nell’impatto. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato al pronto soccorso per le cure del caso.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Carabinieri, a cui spetta il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto e svolgere tutti gli accertamenti di rito.

Le cause dello scontro sono in fase di valutazione, mentre il tratto di strada è stato messo in sicurezza per permettere le operazioni di soccorso e rilievo.