Ponderano, nuovo impianto LED e recinzione antisfondamento per il campo sportivo comunale FOTO

Negli ultimi giorni, sono stati completati i lavori di ristrutturazione del campo di calcio comunale a Ponderano, dove è stato realizzato un nuovo impianto di illuminazione. Le vecchie armature sono state sostituite con moderne lampade a LED, che garantiscono una luminosità ottimale dell'area di gioco e permettono notevoli risparmi energetici. Questa innovazione consente di prolungare le attività sportive anche durante le ore serali e notturne, creando opportunità per tutti gli atleti.

In concomitanza con la chiusura del cantiere di illuminazione, sono iniziati anche i lavori per la nuova recinzione del campo, progettata per essere antisfondamento. Questa misura, necessaria per separare il campo da gioco dall'area destinata al pubblico, rispetta le norme tecniche stabilite dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). Tali interventi sono fondamentali per ottenere l’omologazione del campo, e quindi per consentire all’ASD Ponderano di continuare le sue attività sportive in sicurezza e conformità alle regole.

"L’investimento complessivo di 82.000 euro - commenta il sindaco Roberto Locca -, testimonia l’impegno della nostra Amministrazione verso il miglioramento delle infrastrutture sportive locali. Questo progetto si inserisce in una visione più ampia di promozione dello sport tra i giovani, sottolineando quanto sia fondamentale incentivare la loro aggregazione e crescita personale attraverso attività sportive. Lo sport, infatti, rappresenta una straordinaria scuola di vita, offrendo valori di disciplina, rispetto e collaborazione che accompagnano i ragazzi anche al di fuori del campo".