Maltempo nel Biellese: raffiche di vento e pioggia intensa, 12 interventi dei Vigili del Fuoco in un solo pomeriggio

Un fronte di maltempo ha interessato il Biellese nel primo pomeriggio di oggi giovedì 26 giugno, tra le 14 e le 15 circa. In un arco di circa un'ora si sono registrate raffiche di vento particolarmente forti, accompagnate in alcune zone anche da piogge intense.

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in 12 interventi, concentrati soprattutto nei comuni di Miagliano, Valle Mosso, Vigliano Biellese, Mottalciata, Lessona e Cossato. Le squadre sono state chiamate a mettere in sicurezza pali pericolanti e a rimuovere alberi caduti sulla sede stradale o in prossimità di abitazioni.

Fortunatamente, non si segnalano danni a persone né situazioni di particolare gravità. L’ondata di maltempo si è esaurita nel tardo pomeriggio, lasciando spazio a un graduale miglioramento delle condizioni meteo.