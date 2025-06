Blackout a Castelletto Cervo, emergenza rientrata, il sindaco Giletti: "Grazie anche ai volontari"

Aggiornamento delle 12,50

La situazione è tornata alla normalità a Castelletto Cervo. Nella tarda mattinata di oggi lunedì 23 giugno i tecnici hanno risolto il problema e anche nelle zone in cui da sabato c'erano ancora dei disservizi, l'allarme sembra essere rientrato.

"Finalmente è tutto a posto - spiega il sindaco Omar Giletti - . E' tornata la corrente anche nella zona verso Cossato che era quella che per questo ha avuto più problemi. Personalmente ho mantenuto con i cittadini un contatto diretto costante per aggiornarli. Sono cadute molte piante sulle strade, ma siamo intervenuti tempestivamente e fortunatamente non abbiamo dovuto chiudere strade, e di questo devo ringraziare anche tanti volontari che sono stati davvero preziosi".

I fatti

Da sabato ore 18 alcune zone di Castelletto Cervo sono prive di energia elettrica. Capisco il duro lavoro che gli operatori stanno eseguendo, ma sentirsi dire che il problema non si sa da dove provenga è allarmante!

Ufficiosamente è stato detto che è stato posizionato un generatore ma il risultato è che la corrente non è adeguata e parecchi concittadini lamentano problemi elettrici di grossa entità e di cibo che deve essere gettato. Alcune aziende non possono nemmeno usare le stampanti per una semplice stesura di un preventivo. Ribadendo il concetto che il problema c'è, chiediamo all'azienda fornitrice dell'energia elettrica che almeno ci sia una comunicazione più efficace verso i cittadini!