14° Rally Lana Storico: Trionfano Marco Bertinotti e Andrea Rondi FOTO e VIDEO

Al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine, Marco Bertinotti ed Andrea Rondi, su Porsche 911 RSR preparata da Pentacar per i colori della Rally&Co., hanno conquistato il 14° Rally della Lana Storico, quinto appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2025, affermandosi anche nel 2° Raggruppamento.



Il pilota biellese, con questo successo nella gara di casa, è diventato il pilota più vincente nella storia della corsa organizzata dalla Veglio 4X4, siglando la terza affermazione dopo quelle del 2021 e del 2024. Una vittoria cercata e voluta sin dalla prima prova speciale, quando ha dato una prima sonora spallata agli avversari, lasciando intendere che andarlo a prendere sarebbe stato difficile per tutti.

Per Bertinotti: “Siamo davvero soddisfatti. La gara di casa ha un sapore speciale e l’abbiamo preparata sin dal Valsugana per poterci esprimere al meglio. Vincere davanti a tutti gli amici ed ai tantissimi sostenitori è speciale. Una vittoria non è mai facile, abbiamo cercato di mantenere sempre la concentrazione al massimo e il risultato è arrivato”.

Alle spalle di Bertinotti, sempre in 2° Raggruppamento e sul secondo gradino del podio assoluto, i toscani Alberto Salvini e Davide Tagliaferri, su Porsche 911 Carrera RS preparata dai Balletti per i colori della Palladio Historic. L’esperto driver senese, rientrato dopo uno stop di alcuni mesi, ha disputato una gara onesta durante la quale ha cercato di togliere ruggine alla sua performance, aumentando il ritmo prova dopo prova e fermandosi a 46.3 dai vincitori.

“Abbiamo faticato, specie nella prima metà di giornata durante la quale era la vettura che portava a spasso me e non viceversa. Poi la situazione è andata migliorando, ho trovato sensazioni migliori e alla fine sono soddisfatto. L’obiettivo è esserci al Campagnolo e all’Elba, per continuare a migliorare e tornare a giocarcela per la vittoria” le parole di Salvini.

Terzo gradino del podio e meritato successo in 3° Raggruppamento per Ivan Fioravanti ed Annalisa Marchese Vercella, su Ford Escort RS battente bandiera Team Bassano. Il pilota locale ha sottolineato ancora una volta la sua grande velocità, che gli ha permesso di precedere vetture molto più performanti e di difendere il podio dalla rimonta in più riprese di Davide Negri, con Roberto Coppa, su Porsche 911 RSR by Guagliardo. Proprio il pilota della Biella Corse ha vissuto un weekend particolarmente sfortunato che a più riprese gli ha impedito di inserirsi nella lotta per la vittoria che, in termini velocistici, lo avrebbe avuto tra i principali attori. Prima lo stallonamento di uno pneumatico sulla PS2, poi un problema alla pompa della benzina lo hanno obbligato a ricominciare l’assalto al podio, ma al termine si è dovuto fermare a 7.2 secondi, quarto assoluto e terzo di 2° Raggruppamento.

“Ogni anno cerchiamo di ottenere qualcosa in più, ma questa volta è andata oltre ogni aspettativa. Con questa vettura chiudere terzi e primi di Raggruppamento è un risultato davvero notevole che ci ripaga degli sforzi che facciamo per correre. È stato un bel weekend” le parole di Fioravanti.

La selettività del percorso ed i colpi di scena sono stati un altro dei punti chiave di questo appuntamento. La PS “Baltigati” è risultata senza dubbio la prova decisiva, nonostante non sia stata la più lunga del percorso. Al primo giro (PS2) è stato il leader di campionato Matteo Musti, a commettere un errore che lo ha obbligato al ritiro. Il pilota pavese, navigato da Claudio Biglieri, ha toccato un terrapieno con la sua Porsche 911 Carrera RS. Non è andata meglio ad Enrico “Chicco” Volpato, con Samuele Sordelli, su Ford Escort RS. Dopo un ottimo avvio il comasco si è fermato per noie alla pompa della benzina, mentre ha ceduto a problemi meccanici anche Roberto Rimoldi, con Roberto Consiglio, su Porsche 911 SC sempre in ingresso sulla PS2.

Nella battaglia per le zone alte della classifica, sull’ultima speciale, la PS6 “Bioglio/2”, Negri ha sopravanzato “Il Valli” e Stefano Cirillo, sulla potente BMW M3 gestita da Chiavenuto Team per i colori della Rally&Co che resistevano al quarto posto. Il pilota svizzero ha disputato una gara concreta, costante e senza errori importanti fregiandosi dell’affermazione in 4° Raggruppamento al termine degli oltre 100 chilometri cronometrati in programma. Per lui anche la soddisfazione del quinto posto assoluto.

Punti importanti in 2° Raggruppamento per Oreste Pasetto e Carlotta Romano, già protagonisti del Rally Costa Smeralda Storico. Il pilota bresciano della Pro Energy Motorsport ha portato la sua Porsche 911 RS al sesto posto, primo di Over 60, davanti a Giovanni Mori e Michele Frosini, su BMW M3, secondi di 4° Raggruppamento e settimi assoluti.

Terzetto di equipaggi Team Bassano a chiudere la top ten. Il forte pilota adriese Matteo Luise, navigato da Melissa Ferro, con la Fiat Ritmo 130 Abarth, ha chiuso ottavo con il terzo posto di 4° Raggruppamento e l’affermazione in classe J2/A/2000 ottenuta con un buon margine. A seguire noni Nicola Tricomi e Giuseppe Lusco, su Porsche Carrera RS, ed Ermanno Sordi con Flavio Zanella decimi su Porsche 911 SCRS con la quale hanno vinto la classe J1/B>1600.

In 1° Raggruppamento non c’è stata storia contro lo specialista Giuliano Palmieri, che insieme a Lucia Zambiasi con la Porsche 911 S preparata dai Balletti con i colori del Team Bassano ha portato a casa un’altra affermazione che lo proietta in cima alla classifica dopo i primi cinque appuntamenti. Sulle prove speciali del Lana Storico Palmieri ha preceduto Nicola Salin e Paolo Protta (+1’22) e Cesare Bianco con Stefano Casazza (+3’59.3) tutti su Porsche 911 S per il Team Bassano.

Successo nella classifica femminile per Lisa Meggiarin e Silvia Gallotti su Fiat 127 CL (Team Bassano) che nella classifica di classe TC/2/1150 hanno chiuso al secondo posto dietro un ottimo Stefano Sbalchiero, con Miriam Iuretig, su un’altra Fiat 127 battente bandiera Rally Team Srl. Per il vicentino anche il successo tra gli Under 40. Il Team Bassano ha invece sbancato la classifica delle scuderie, davanti a Rally&Co. e Biella Motort Motor Team.

Gara movimentata per le auto classiche. Il successo ha premiato Andrea Franchini e Tiziano Calufetti con la Mitsubishi Lancer Evo6 del team Calibra. Franchini ha preceduto la splendida Subaru Impreza WRC di Stefano Avandero e Giuseppe Tricoli (Squadra Corse Città di Pisa), con Roberto e Monica Mosso terzi con la Mazda 323 4WD della Meteco Corse.