Due incidenti a Cossato e Valdilana: l'intervento delle Forze dell'Ordine

Stenta a placarsi l'ondata di scontri che questi giorni caratterizza le strade biellesi: nella giornata di ieri le Forze dell'Ordine sono intervenute su due distinti episodi che sembra non abbiano causato feriti. In mattinata a Valle Mosso - Valdilana e in serata a Cossato.

Il primo episodio si è verificato alle prime luci dell’alba, intorno alle ore 6:00, a Valle Mosso, lungo via Bacconengo. Due veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per gestire la viabilità e coordinare la rimozione dei mezzi, non più in grado di proseguire. A bordo delle auto si trovavano due giovani, entrambi nati nel 2003: uno residente a Valdilana, l’altro a Valle Mosso. Non si sono registrate conseguenze fisiche per i conducenti, ma i veicoli risultavano non più marcianti e sono stati rimossi. La strada è stata è stata liberata e la viabilità ripristinata, grazie all'intervento dei Carabinieri.

Il secondo incidente è avvenuto in serata, poco dopo le ore 19:00, a Cossato, nei pressi di una pizzeria. Anche in questo caso sono intervenute le Forze dell'Ordine, ma fortunatamente non sembra ci siano feriti. La Polizia Locale si è occupata della gestione della viabilità e dei rilevamenti del caso.