Biella, auto urta in manovra idrante: chiuso il parcheggio ex Boglietti per sversamento d'acqua

Biella, auto urta in manovra idrante: sversamento d'acqua in un parcheggio

Nelle scorse ore, a Biella, si è verificato un ingente sversamento d'acqua. La causa sarebbe da attribuire, stando alle prime ricostruzioni, ad un'auto che, in manovra, avrebbe urtato un idrante pubblico soprasuolo, utilizzato per il sistema antincendio, distaccandolo completamente. Il sinistro avrebbe provocato lo svuotamento completo dei serbatoi.

Il fatto è avvenuto presso l'ingresso del parcheggio ex Boglietti, a due passi dalla piazza Croce Rossa, nel tardo pomeriggio di ieri, 9 giugno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le consuete operazioni di messa in sicurezza dell'area interessata dal sinistro. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri per i rilievi di rito.

Da questa mattina, intorno alle 9, è stato chiuso lo stesso parcheggio fino al ripristino dell'impianto antincendio.