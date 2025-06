Biella Chiavazza, sicurezza in primo piano FOTO

Avanti tutta con la posa delle telecamere a Biella Chiavazza. Nella giornata di ieri giovedì 19 giugno è stata posata l'antenna sul campanile della chiesa parrocchiale in piazza XXV Aprile, mentre oggi altri occhi elettronici hanno fatto la loro comparsa sulla piazza, di fronte alla scuola elementare. Altre si accenderanno all'intersezione tra via Felice Coppa e via Coda, in via Firenze, al bivio tra via Felice Coppa e strada Regione Croce.

"Sono state inoltre posate le telecamere lungo via Milano - spiega l'assessore alla Polizia Locale Giacomo Moscarola -. A maggio erano stati fatti gli allacci".

A Biella ne saranno comunque installate altre, saranno 16, con l'obiettivo di incrementare il sistema di videosorveglianza sul territorio: 13 ambientali, 3 dotate di sistema “Targa System”, utilizzate per l'identificazione dei veicoli e la rilevazione di irregolarità, come la mancanza di assicurazione e revisione.