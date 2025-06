20 anni a canestro, Trivero Basket celebra la sua storia

Un momento speciale per il Trivero Basket che, nei giorni scorsi, ha festeggiato 20 anni di sport, passione e impegno con un torneo capace di unire generazioni: in campo non solo gli atleti impegnati nei campionati attuali, ma anche le "vecchie glorie" che hanno fatto la storia dell’associazione.

“Una vera festa dello sport, conclusa con un momento conviviale che ha saputo raccontare in modo autentico lo spirito di questa realtà – spiega sui social l'amministrazione comunale - Un ringraziamento sentito va al direttivo, ai tecnici e a tutte le persone che, da vent’anni, mettono tempo, energia e dedizione per far crescere questa associazione, promuovendo i valori del gioco di squadra e il senso di appartenenza. Il 2025 è un anno di grandi risultati sul campo, ma anche un’occasione per ribadire quanto conti, oltre al talento, il lavoro quotidiano di chi crede nello sport come motore educativo e sociale. Buon compleanno, Trivero Basket! Avanti così, con la stessa grinta e passione”.