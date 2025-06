Biella, buche sulla strada. Un lettore segnala: “Le auto invadono le corsie opposte per evitarle” FOTO

Riceviamo e pubblichiamo:

“È da un anno che segnalo agli uffici competenti la grave situazione che si registra sulla strada Cantoni Masserano e Calaria, a Biella, poco dopo il bivio per via per Pollone. Da mesi, infatti, sono presenti sull'asfalto buche profonde come si evince dalle foto che ho allegato.

Non è possibile avere delle carreggiate in questo stato. Percorro spesso questa strada e molte volte gli utenti della strada tendono a invadere la corsia opposta proprio per evitare danni al proprio mezzo. Un malcostume che rischia di aggravarsi e causare sinistri stradali. Non solo: le buche sono talmente profonde che un ciclista o un motociclista potrebbero finire a terra e quindi rimanere feriti. Da un anno ho segnalato ma nulla è cambiato. Chiedo al Comune di intervenire al più presto”.