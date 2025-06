Lega Navale Sez. Biella, Rousseau ha passato il testimone a Rivetti

LNI di Biella, Philippe Rousseau al secondo mandato ha passato il testimone a il socio Comm. Orazio Rivetti.

Rousseau vanta 6 anni di reggenza, da giugno 2019 a giugno 2025, mentre Rivetti, socio dal 1984 e tuttora il più anziano di iscrizione della Sezione con 41 “bollini” sulla tessera, alla LNI di Biella ha svolto tutti i ruoli: è stato Segretario per 9 anni dal 1986 al 1995; poi vice presidente dal 1996 al 1997, ancora vice per 9 anni dal 2003 al 2012; poi Revisore dei conti per 6 anni dal 2012 al 2018; poi ancora Tesoriere dal 2018 ad oggi.

Nel 1996 ha conseguito la patente nautica per condurre imbarcazioni fino a 24 metri. Andato in pensione a fine del 2004 a partire dall’anno successivo ha istituito corsi di vela per bambini sul lago di Viverone insegnando a centinaia di bambini come governare una vela. Nel 2009 ha preso il brevetto di “Esperto Velista”, ed è entrato a far parte quale membro delle commissioni di Esame per il rilascio di Patenti Nautiche. Dal 2011 ad oggi ha esaminato più di 1300 candidati.

La Lega Navale Italiana è estesa su tutto il territorio nazionale con 254 Sezioni e conta nel nostro Paese oltre 60 mila iscritti.

In Piemonte ci sono 6 Sezioni (Torino, Biella, Arona, Meina, Alessandria e Vercelli). La Sezione di Biella conta attualmente 171 soci, una ventina dei quali partecipa a regate anche a livello internazionale, si trova in Corso del Piazzo 25 (Palazzo Ferrero) al secondo piano a destra ed è aperta tutti i Giovedì sera dalle ore 21 in poi.