“Suo figlio è in ospedale”, a Quaregna truffatore si fa consegnare denaro e oro

“Pronto, la avvisiamo che suo figlio è in ospedale. Necessita di denaro”. Sembra proprio che abbia utilizzato queste parole lo sconosciuto che, nella giornata di ieri, 16 giugno, si sarebbe messo in contatto con una donna di Quaregna Cerreto.

Lo stesso avrebbe avvisato la 76enne che un suo incarico si sarebbe recato presso la sua abitazione per raccogliere la cifra necessaria. Così, giunto in loco, l'uomo si sarebbe fatto consegnare alcuni contanti e monili in oro dalla signora e si sarebbe allontanato a piedi dalla zona.

Alla fine, però, si è scoperto che si trattava di una truffa. Sul caso stanno indagando i Carabinieri. Come riportato spesso dalle forze dell'ordine, da sempre impegnate in attività di informazione e prevenzione, si consiglia sempre di accertare chiamate, o eventuali messaggi, prima di eseguire le richieste pervenute sul proprio telefono.

Una volta smascherato il tentativo di raggiro, è opportuno chiamare immediatamente il numero unico di emergenza (112) e segnalare l'accaduto.