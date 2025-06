Centri estivi 2025, dal Comune un contributo suppletivo agli organizzatori

Il Comune di Biella ha pubblicato in questi giorni un AVVISO PUBBLICO rivolto a soggetti no-profit (associazioni genitori, oratori, associazioni senza scopo di lucro, ecc.) che realizzano i centri estivi presso siti propri o concessi in uso temporaneo avendo a disposizione spazi all’aria aperta oltre che spazi chiusi. Nel documento si richiede che questi soggetti abbiamo un'esperienza minima di 3 anni nell’organizzazione dei centri estivi o di servizi educativi per l’infanzia. Obiettivo dell'iniziativa è assegnare un contributo per il supporto delle spese di funzionamento dei centri.

Il contributo verrà erogato al termine del funzionamento dei servizi dietro presentazione di rendicontazione finale del centro estivo, con l’apposita modulistica, allegato C – Modulo rendicontazione finale.

Per quanto riguarda gli eventuali soggetti organizzatori di centri estivi che utilizzeranno immobili scolastici o palestre scolastiche comunali concessi in uso temporaneo, il beneficio potenzialmente spettante vedrà un abbattimento del valore di € 500,00 cadauno, la cui sommatoria sarà soggetta a

ripartizione fra gli altri soggetti no profit presenti nell’elenco.

Per maggiori info consultare il sito del comune di Biella, clicca qui