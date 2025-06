Occhieppo Inferiore: nuova vita per piazza San Giovanni, al via i lavori di riqualificazione

Piazza San Giovanni a Occhieppo Inferiore si prepara a cambiare volto. L’amministrazione comunale ha avviato un importante progetto di riqualificazione, con l’obiettivo di restituire dignità e bellezza a uno degli spazi più caratteristici del centro storico. Una trasformazione attesa da tempo, considerando che la pavimentazione attuale ormai datata e poco in linea con il contesto non rende giustizia al fascino del borgo.

“L'asfalto per quanto pratico – ammette la sindaca Monica Mosca – , finisce per snaturare l’anima del borgo. Vogliamo restituirle un’immagine più coerente con la sua identità”.

Il progetto, da 200 mila euro, prevede l’utilizzo della sienite della Balma. Tra gli interventi più significativi è previsto anche il recupero di un antico burnell, da anni presente in piazza ma spesso ignorato: sarà valorizzato e integrato nel nuovo disegno urbano.

Oltre all’aspetto estetico, i lavori si accompagnano anche a un intervento più tecnico ma fondamentale: insieme alla società Cordar, sarà l’occasione per rinnovare i sottoservizi durante la rimozione dell’asfalto.

E non finisce qui: “A breve partiranno anche i lavori per la posa della fibra ottica, nelle aree del paese che ancora ne sono sprovviste – spiega la sindaca –. Piazza San Giovanni sarà tra le prime zone coinvolte, insieme alle vie limitrofe: Strada al Trivo, via Crosa, via Poma, via Mucrone e via Mombarone".

Per mercoledì 18 giugno alle 18,30 proprio in piazza San Giovanni, è previsto un incontro pubblico tra progettisti, amministrazione e cittadini. “Vogliamo informare tutti e rassicurare – continua la sindaca –: faremo il possibile per limitare i disagi, anche scegliendo un periodo, quello estivo, in cui l’impatto dovrebbe essere minore. Ci sarà qualche modifica temporanea alla viabilità, in particolare su via Poma, via Trotta e via Crosa, ma sarà tutto segnalato”.

Il progetto rappresenta anche un impegno personale per la prima cittadina: “È stato uno dei punti centrali della mia campagna elettorale. Ora stiamo davvero cominciando. Non vedo l’ora di vedere la nuova piazza: sarà uno spazio più accogliente, più vissuto. Già oggi la gente si ritrova lì per scambiare due chiacchiere la sera, ma con questi lavori potremo renderla ancora più viva, pur mantenendo alcuni parcheggi, anche se con disposizione rivista”.