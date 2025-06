Anniversari di matrimonio a Chiavazza, don Remo: “Niente nozze da gennaio, non accadeva da 1000 anni” FOTO

Come da tradizione, la comunità di Chiavazza celebra la festa di San Quirico, con un ricco programma di iniziative ed eventi. Questa mattina, 15 giugno, si è tenuta la ricorrenza degli anniversari di matrimoni, con la presenza di molte coppie. C'è chi ha raggiunto 20 anni di nozze, chi 65, ma tutti sono sembrati visibilmente commossi per un traguardo onorato nel segno dell'amore e della condivisione.

Di grande importanza le parole di don Remo Baudrocco: nel suo intervento, infatti, il parroco del rione ha condiviso con i fedeli la notizia che da inizio anno fino a oggi non sono stati celebrati matrimoni. “Un fatto – spiega – che non accadeva da mille anni, come riportano i registri parrocchiali. Un vero peccato”. Inoltre, don Carlo Dezzuto ha speso un pubblico ringraziamento nella persona di Andrea Pella che, da anni, cura con passione e competenza la pagina social del quartiere.

In serata, a partire dalle 19, ci terrà l'apertura dello stand gastronomico e l'esibizione musicale del complesso Claudio Serotti. Giovedì19 giugno, alle 19.30, si correrà la 10° edizione della Camminata della Bertamelina, organizzata dal Gruppo Alpini di Chiavazzamentre venerdì 20, alle 21, concerto revival dell'Adunata, realizzato dalle penne nere in piazza XXV Aprile. Suonerà la Fanfara Valle Elvo con il gruppo Noi Cantando di Cossato.

Sabato 21, alle 19, apertura stand gastronomico e serata in musica con Luana e Moreno. Infine, domenica 22, alle 19, musica in allegria con degustazioni di piatti della tradizione.