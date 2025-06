Alpini di Pralungo in prima linea tra borse di studio e “cene dell'amicizia”

Lo scorso fine settimana è stato molto intenso e carico di significati per il gruppo Alpini di Pralungo. Giovedì 5, presso la scuola la Scuola Secondaria di Pralungo, c’è stata la cerimonia di consegna di 4 borse di studio del valore di 250 euro cadauna a 2 allievi della classe 5° elementare e a 2 studenti della classe 3° media che durante l’anno si sono distinti per impegno scolastico ed extrascolastico, aiuto verso i compagni più in difficoltà e abnegazione verso tutte le attività svolte.

Il capogruppo Federico Forgnone si è congratulato con i giovani e ha spiegato che questo è stato possibile con il successo che il gruppo ha avuto nei giorni dell’Adunata Nazionale. Si è inoltre impegnato a far si che questo non rimanga un caso isolato ma che tutti gli anni i ragazzi meritevoli possano ricevere un contributo da parte degli Alpini e quindi a raccogliere durante l’anno il necessario da destinare a loro. Alla fine della cerimonia è stato offerto a tutti un piccolo rinfresco con l’augurio per gli imminenti esami.

Venerdì 6 le penne nere hanno raccolto l’invito del gruppo Alpini di Borgaro, nella persona dell’amico Luca Marchiori, a partecipare alla loro tradizionale cena del “Rientro dall’Adunata“. Un’amicizia nata solamente 3 anni fa ma che fin da subito si è rivelata vera e nel pieno spirito Alpino. Alla serata erano presenti il Col. Nicola Castelli, il vicepresidente Vicario della Sezione ANA di Torino Elio Bechis e i consiglieri sezionali Renato Cigliuti e Roberto Guarnieri. Una bella serata conclusa con la promessa di ricambiare la visita quanto prima.