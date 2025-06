A Miagliano la Festa di Calendimaggio, passeggiate con gnomi e tanti eventi per i più piccoli

Domenica 15 giugno a Miagliano avrà luogo la Festa di Calendimaggio dalle 10. Il programma di giornata prevede passeggiate guidate insieme agli gnomi, con ritrovo alle 10.15 e alle 14.15; a seguire si terrà l'inaugurazione dell' albero parlante Olmo Narrabosco, oltre a mercatino hobbisti, area ristoro a cura della La Banda del Masle'.

Nel pomeriggio spettacolo di magia con Duo KaLip. Tante sorprese per i bimbi, non dimenticate di vestirli da piccoli gnomi per rendere la festa ancora più gioiosa. Per info: 3421927621.