Biella ricorda Michele Viola a Oropa, scomparso in un tragico incidente stradale a Taranto

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Michele Viola nasce nel 2024 dal desiderio di un gruppo di amici, ciclisti e cestisti, di trasformare il dolore in speranza e promuovere la sicurezza nello sport a favore di tutti gli atleti che meritano rispetto e tutela.

Michele Viola, originario di Reggio Calabria e stimatissimo funzionario della Polizia di Stato, aveva 52 anni ed era il capo di gabinetto della Questura di Taranto. La sua brillante carriera è iniziata proprio alla Questura di Biella dove ha prestato servizio dal 2001 al 2007. Una vita dedicata alla famiglia, al lavoro e alla passione per lo sport. La sua tragica scomparsa, avvenuta in un incidente stradale a Taranto mentre percorreva in bicicletta la statale 172, ha lasciato un vuoto profondo nella comunità Reggina e non solo.

L’obiettivo della Associazione è sensibilizzare la comunità civile sull’importanza della sicurezza nello sport e promuovere ambienti più sicuri per tutti coloro che praticano attività sportive, a qualsiasi livello. L’associazione si rivolge a chiunque creda che lo sport sia non solo competizione, ma anche un diritto alla vita e alla protezione. Il messaggio è chiaro: “Non dimenticare, sperare, continuare a vivere e amare.”

L’associazione è lieta di comunicare che sabato 14 giugno, alle 10.30, presso il Santuario di Oropa, si svolgerà una cerimonia in memoria di Michele che culminerà con la celebrazione di una santa messa officiata dal Rettore del Santuario, don Michele Berchi. Alla cerimonia sarà presente il Questore di Biella Delia Bucarelli. In occasione della cerimonia sarà donata al Santuario una maglia da ciclismo appartenuta a Michele che verrà conservata all’interno del locali del Santuario.