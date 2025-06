A Bagneri comunità in festa per San Bernardo

Quest’anno non ci sono celebrazioni speciali in occasione della festa patronale, ma per Bagneri San Bernardo è sempre l’appuntamento principale per ritrovarsi in amicizia, rivedere persone che magari si incontrano proprio lì un anno dopo l’altro, scambiarsi le novità e tirare fuori dal cassetto della memoria storie di persone e luoghi con chi ha le stesse radici, come per i tanti “bagneresi” (e loro amici) che ora vivono sparpagliati nei paesi della Valle Elvo e altrove.

Il programma della festa patronale è quello consueto, con ritrovo alle 10.30 di domenica 15 giugno, per iniziare con la processione verso la chiesa con i Priori che quest’anno sono Paolo, Marina e Piera Anselmetti, 3 fratelli di Sordevolo con secolari radici bagneresi. Alle 11 la la Santa Messa in onore del Santo Patrono; a seguire aperitivo e pranzo, per il quale è necessaria la prenotazione, rivolgendosi ai Priori oppure agli Amici di Bagneri (333581344 o 3396881717 anche WhatsApp); al pomeriggio, alle 16 ci sarà un momento di preghiera conclusivo con la benedizione dei bambini.

Durante il pomeriggio, visite al borgo e all’ecomuseo con la Rete Museale Biellese. L’appuntamento viene organizzato come sempre dai volontari Amici di Bagneri, con l’insostituibile aiuto degli scout biellesi, in particolare dei ragazzi più grandi dei gruppi AGESCI Biella 1, Biella 2 e Trivero, che già sabato monteranno il tendone sotto il quale viene allestito il pranzo, e faranno servizio a tavola. Si consiglia di salire al Santuario di Graglia, proseguire per la Bossola e poi percorrere il Tracciolino in direzione Oropa per circa 4 km.