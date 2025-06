Biella, appuntamento a Città Studi: si parte alla scoperta della Mongolia

Quinto appuntamento dei Bugianen con una serata che riporterà i curiosi in Mongolia. L'evento è alle 21 del prossimo 18 giugno nell'auditorium di Città Studi, a Biella.

Verso la terra dei grandi orizzonti, un nuovo viaggio nella stagione in cui il gelo e l’ambiente ostile condizionano ancor di più la vita di questo popolo da sempre legato ai ritmi della natura.

Si visiteranno nuovamente luoghi che ci avevano meravigliato nella bella stagione per trovare gli stessi spazi ora cristallizzati e le candide atmosfere invernali. Un percorso più intimo, di confronto con la gente e le tradizioni locali come al festival sul ghiaccio o il Capodanno lunare mongolo con la loro cucina antica.

Spazi infiniti, laghi ghiacciati, animali selvaggi, greggi e mandrie allo stato brado con i loro pastori nomadi, sono solo alcune delle cose che incontreremo. Come di consueto, un nuovo viaggio comodamente seduti in poltrona sta per cominciare.