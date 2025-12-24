Tempo di feste: l’importanza di prendersi cura della propria salute durante le festività

Le festività, in generale, possono rappresentare un periodo particolarmente difficile per chi sta affrontando un lutto o per chi si trova lontano dalle persone care. Siamo abituati a immaginare le vacanze come un momento di allegria e leggerezza, spesso vissuto in compagnia di amici e familiari. Per questo, l’idea di trascorrere questi giorni da soli può suscitare ansia e preoccupazione su come affrontarli. È proprio durante queste occasioni che la mancanza della persona amata si fa sentire con maggiore intensità: il posto vuoto che solitamente occupava diventa evidente, le abitudini cambiano e le tradizioni che si ripetevano da anni possono perdere il loro significato. In situazioni come queste è del tutto normale sperimentare emozioni contrastanti, che vanno dalla tristezza alla nostalgia, fino alla rabbia o allo smarrimento.

A chi rivolgersi

La Struttura Complessa di Psichiatria diretta dal Dottor Carlo Ignazio Cattaneo offre, da anni, percorsi specifici (medici e psicologi) per i cittadini che stanno vivendo una situazione di crisi emotiva.

Nel momento dell’urgenza emergenza vanno allertati i servizi territoriali di pronto intervento (112) che si coordineranno sia con gli specialisti psichiatri sia con il dipartimento di emergenza per offrire la migliore e tempestiva risposta.

Nelle situazioni di minore emergenza, quindi quando non si configura ancora una ideazione anticonservativa bensì livelli di sofferenza psichica da condividere, si rammenta l’importanza della medicina del territorio di I livello (medici di medicina generale) e specialistica (Centri di Salute mentale di Biella e Cossato). Questi ultimi sono servizi ambulatoriali aperti dalle ore 8 alle 16 e garantiscono una valutazione medico specialistica con la costruzione di percorsi di cura individualizzati che possono prevedere terapie farmacologiche, psicoterapie, terapie di gruppo, a seconda dei bisogni e del tipo di problematica. Di seguito sono riportati i riferimenti utili:

Centro Salute Mentale di Biella - Strada Campagnè 7/A - 015 8461477

Centro Salute Mentale di Cossato - Via Milano 48 - 015 15159506.

Accorgimenti possono aiutare a gestire le emozioni

Alcuni accorgimenti possono aiutare a gestire le emozioni più difficili e a ritrovare un po’ di conforto e serenità durante questo periodo:

● Pianificare con anticipo le giornate di festa.

L’ansia e le preoccupazioni legate alle festività imminenti possono essere molto intense. Fare progetti e organizzare in anticipo come trascorrere questi giorni può aiutare a sentirsi più preparati e a mantenere un maggiore controllo sulle emozioni. Anche semplici liste o una pianificazione del tempo possono ridurre lo stress.

● Creare nuove tradizioni.

Inventare nuove tradizioni può offrire un senso di rinnovamento e di continuità diversa. Può trattarsi di preparare un piatto speciale, guardare un film particolarmente caro o fare una passeggiata in un luogo significativo.

● Prendersi cura di sé.

Dedicare tempo a se stessi è fondamentale. Leggere un buon libro, fare un bagno caldo, praticare attività fisica o semplicemente concedersi dei momenti di pausa aiuta a prendersi cura del proprio benessere fisico e mentale.

● Pianificare il futuro.

Provare a spostare lo sguardo dal senso di mancanza verso ciò che verrà può essere utile. Pensare a progetti, eventi o attività per l’anno nuovo può alimentare un senso di speranza e motivazione.

Ogni persona è unica e ciò che risulta utile per qualcuno potrebbe non esserlo per un altro. È quindi importante concedersi il tempo di sperimentare e trovare ciò che fa sentire meglio, rispettando i propri bisogni e i propri tempi. Di seguito alcuni suggerimenti che possono offrire supporto e orientamento:

● Mantenere una routine.

Avere una routine quotidiana può aiutare a fornire un senso di stabilità e sicurezza. Cercare di mantenere orari regolari per il sonno, i pasti e l’attività fisica può essere particolarmente utile.

● Esercizio fisico regolare.

L’attività fisica contribuisce a migliorare l’umore e a ridurre lo stress. Anche una semplice passeggiata all’aria aperta, se svolta con costanza, può fare una grande differenza.

● Riposo adeguato.

Assicurarsi un sonno sufficiente è fondamentale per il benessere psicofisico. Mantenere orari regolari per andare a dormire e per svegliarsi aiuta a ridurre lo stress e a migliorare la qualità della giornata.

● Dedicarsi a hobby e attività creative.

Coltivare interessi personali e attività creative può avere un effetto terapeutico, favorendo il rilassamento e offrendo momenti di gratificazione.

● Volontariato.

Aiutare gli altri può generare un profondo senso di utilità e soddisfazione personale. Offrire il proprio tempo in una mensa dei poveri, in un rifugio per animali o in altre realtà che necessitano di supporto può essere un’esperienza arricchente.

È normale sperimentare sentimenti di tristezza o solitudine durante le festività, soprattutto quando ci si sente soli. Tuttavia, se le emozioni negative diventano intense o ci si sente sopraffatti all’idea di affrontare il periodo delle feste, è importante non rimanere in silenzio.

Parlarne con qualcuno di fiducia può aiutare a dare spazio alle emozioni, evitando di reprimerle. Condividere ciò che si prova permette di ricevere sostegno e di guardare la situazione da prospettive diverse. In questo senso, può essere utile pianificare in anticipo a chi rivolgersi in caso di bisogno: sapere di poter contare su una rete di supporto rende spesso più facile chiedere aiuto nel momento della difficoltà.

È inoltre importante non esitare a cercare il supporto di un professionista della salute mentale, qualora se ne senta la necessità. Superare la vergogna o l’imbarazzo nel chiedere aiuto può rappresentare una sfida significativa, ma è un passo fondamentale verso il proprio benessere.

Rivolgersi a un professionista è particolarmente importante se si sta attraversando un periodo difficile caratterizzato da pensieri persistenti di disperazione, colpa o autosvalutazione. Nessuno dovrebbe affrontare tutto da solo: parlare, cercare supporto ed evitare l’isolamento sono azioni essenziali per prendersi cura di sé.

Riconoscere i segnali di allarme e chiedere aiuto per tempo può fare la differenza. È importante ricordare che non si è soli e che esistono persone e risorse pronte ad offrire ascolto e sostegno.

Quando si sta attraversando un momento difficile tutto può sembrare insormontabile ma è importante ricordare che non si è soli. Ci sono persone pronte a fornire sostegno e aiuto. Parlare con qualcuno può sembrare difficile, ma aprirsi è il primo passo per affrontare il momento di crisi. Non bisogna affrontare tutto da soli. Anche nei momenti più bui, c’è speranza e ci sono soluzioni.