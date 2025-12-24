Maltempo, previste ancora nevicate sul Piemonte: piogge a Biella

“Da inizio settimana il Piemonte è stato interessato da nevicate diffuse con una quota neve inizialmente sui 1700-2000m. Dalla serata di lunedì le nevicate si sono intensificate, in particolare su Alpi Liguri e Marittime dove gli accumuli di nuova neve hanno raggiunto i 70-90cm, superando localmente anche il metro. Sono stati invece misurati quantitativi di neve fresca tra i 30-50 cui settori occidentali e solo una decina di cm sui settori settentrionali”. Lo scrive Arpa Piemonte sul proprio sito web.

E aggiunge: “La quota delle nevicate ha subito diverse oscillazioni, abbassandosi tra lunedì sera e martedì mattina, fino a raggiungere quote collinari nel Cuneese per poi rialzarsi con diffusi fenomeni di pioggia su neve in particolare sui settori meridionali. La nuova neve localmente, principalmente sui settori occidentali, è stata accompagnata da vento in quota che, seppur di moderata intensità, ha determinato la formazione di lastroni soffici talvolta di difficile individuazione anche per il cattivo tempo. Nelle ultime ore sono stati osservati distacchi spontanei sui settori meridionali a bassa quota dovuti all’umidificazione dell’abbondante neve fresca; mentre su quelli occidentali assestamenti e distacchi in quota dovuti ad accumuli da vento”.

A partire dalla serata odierna fino alla tarda mattinata di Santo Stefano è previsto un nuovo peggioramento con ulteriori nevicate che, per il giorno di Natale, manterranno un grado 4-Forte su Alpi Liguri e Marittime ed un aumento del grado di pericolo in quota fino a 4-Forte sui settori occidentali e 3-Marcato sulle Alpi Pennine. L'abbondante neve fresca potrà facilmente subire un distacco provocato o spontaneo. Con il vento previsto si formeranno numerosi accumuli, facilmente distaccabili anche da un singolo sciatore.

Dai bacini di alta quota sono possibili valanghe spontanee di grandi dimensioni, che possono avanzare parecchio lungo i percorsi abituali. Per la giornata di Natale le escursioni in quota sono fortemente sconsigliate. In considerazione delle previsioni meteorologiche con nuove nevicate e del quadro relativo al rischio valanghivo il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per neve e valanghe sul Cuneese (aree E e F); tale condizione è estesa nella giornata di Natale anche nel Torinese (aree C e D) oltre alle pianure del Cuneese (area M).

Sono previsti disagi alla viabilità e possibili interruzioni nelle forniture dei servizi per neve; inoltre l'attività valanghiva potrà localmente interessare i siti abitualmente esposti al pericolo valanghe. Infine, sono attese piogge diffuse in tutto il resto della regione, almeno fino a venerdì.