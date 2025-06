Biella sotto i riflettori: "Model, hostess, steward e artisti" aperte le candidature al casting VIDEO

Un’occasione concreta per entrare nel mondo della moda, degli eventi e dell’arte. È quanto propone ISC Eventi Internazionali, realtà con sede a Sanremo e sezione operativa anche a Biella, attraverso un casting dedicato a hostess, steward, modelli e artisti. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare le risorse locali e rispondere alla crescente richiesta di figure professionali nel settore dell’organizzazione di eventi, sfilate e manifestazioni culturali, anche sul territorio.

Come spiegato da Cristiano Gatti, responsabile del progetto per il territorio biellese, il casting intende colmare una lacuna evidente: "Biella è una città viva, con un calendario ricco di appuntamenti legati alla moda e all’arte, ma spesso per trovare personale qualificato si ricorre a professionisti provenienti da altre città, in particolare da Milano. La nostra proposta mira a formare e coinvolgere giovani del territorio, offrendo loro un’opportunità reale".

L’iniziativa non prevede alcun costo di partecipazione ed è aperta sia a figure già formate, che a chi desidera affacciarsi per la prima volta a questo mondo: "Chi non ha ancora esperienza, ma ha motivazione e attitudine, potrà essere accompagnato in un percorso di formazione".

Per candidarsi è sufficiente scansionare il QR code presente sulla locandina ufficiale, o scrivere all’indirizzo e-mail iscsezionearteventi@gmail.com. I profili selezionati saranno ricontattati per partecipare al casting finale, che si terrà nei prossimi giorni a Biella. Un secondo appuntamento è previsto a inizio luglio a Sanremo, per ampliare la ricerca anche alla Liguria, dove ISC è particolarmente attiva.

"È un’occasione per mettersi alla prova in un settore dinamico, creativo e stimolante, che può offrire sbocchi professionali interessanti", conclude Gatti. Il progetto ha già suscitato interesse, soprattutto tra i più giovani, attratti da un’esperienza che coniuga immagine, intrattenimento e professionalità.

Scansiona il QR code o clicca QUI

Per maggiori info: iscsezionearteventi@gmail.com