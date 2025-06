Una partita di calcio nel ricordo di tre persone molto speciali per la comunità. Sabato scorso, in occasione di Valdengo in Festa, si è tenuto il Memorial intitolato a Umberto Marangon, Maurizio e Lorenzo Botta.

Una sfida amichevole tra due compagini sotto lo sguardo attento di famiglie, tifosi e cittadini. A seguire, cena e consegna di un riconoscimento a familiari dei tre uomini, da sempre organizzatori e partecipanti del Torneo delle Frazioni di Valdengo.