Blitz della polizia agli ex Rivetti FOTO

Blitz della Polizia questa mattina giovedì 5 giugno. Intorno alle ore 9 diverse volanti della polizia hanno fatto irruzione nell’area degli ex stabilimenti Rivetti. L’intervento non è passato inosservato: numerosi residenti e passanti si sono fermati incuriositi dalla presenza massiccia delle forze dell’ordine e delle volanti parcheggiate in via Giuseppe Pagano,.

Al momento non sono stati resi noti i dettagli dell’operazione. Dalla Questura si parla genericamente di “attività in corso”, senza aggiungere ulteriori informazioni. Tuttavia, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, gli agenti avrebbero fermato e portato via un uomo.

Resta da chiarire la natura del blitz e l’identità della persona coinvolta. Le indagini sono in corso.

Non è la prima volta che le forze dell'ordine compiono operazioni di questo genere in quell'area. L'ultimo blitz risale a dicembre quando la Polizia sie ra introdotta nell'area alla ricerca di un senzatetto sospettato per una serie di furti e danneggiamenti commessi ai danni di più di un negozio cittadino.