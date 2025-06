In Valle Cervo alla scoperta degli antichi mestieri e dei sentieri con il centro estivo di Crescere in Valle

Bambini tutti pronti per una nuova estate???

L'associazione APS Crescere in Valle organizza anche per quest'anno il centro estivo che si terrà dal 9 giugno al 1° agosto per i bambini della scuola primaria e delle scuole medie presso il Circolo Valet di Campiglia, e per tutto il mese di luglio presso i locali dell' asilo per i bambini della scuola dell' infanzia.

Come sempre i posti sono limitati e verrà data priorità ai residenti a Campiglia Cervo e ai frequentanti delle scuole elementari e dell' infanzia di Campiglia Cervo e a chi ha già partecipato alle scorse edizioni del centro estivo.

I bambini saranno accompagnati in queste settimane alla scoperta dei sentieri e dei boschi, gli verranno fatti conoscere gli antichi mestieri e varrà posto l'accento in particolare sull'attenzione dei rispetto all'ambiente.