La Valle Cervo al chiaro di luna e sotto la neve, lo scatto fiabesco di un lettore

Al chiaro di luna tutto si trasforma e assume una veste unica e suggestiva. Se poi ci si aggiunge un po' di neve lo spettacolo è a dir poco meraviglioso. È il caso di Piana, frazione di Campiglia Cervo che, in queste giornate d'inverno, sembra quasi sospesa nel tempo.

Gli edifici, i sentieri e i prati ricoperti di un manto bianco regalano uno scenario che pare uscito da una fiaba invernale. È lo stesso luogo che ospita il presepio tanto caro alla comunità, simbolo di una tradizione che si tramanda di anno in anno e si fonde con il paesaggio circostante. Lo scatto è stato realizzato da un lettore a cui va il nostro sentito ringraziamento.