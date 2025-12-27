Lavori e cantieri a Campiglia Cervo, ecco lo stato dei lavori

Serie di interventi nel comune di Campiglia Cervo. Da inizio dicembre, infatti, sono iniziati i lavori di rifacimento dell'attraversamento del rio lungo la strada per Albertazzi, unita all'opera di consolidamento della scarpata a valle della strada carrozzabile per Oriomosso Inferiore.
I cantieri riprenderanno dopo le festività di Natale e sono stati finanziati dalla Regione Piemonte per un importo pari a circa 90.000 euro.
Infine, proseguono i lavori di messa in sicurezza della scarpata a monte della Strada Provinciale 514 per Oretto, eseguiti dall'Unione Montana Valle del Cervo La Bursch, con fondi ATO.