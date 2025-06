Referendum 8 e 9 giugno, ecco gli eventi in programma nel Biellese del Comitato del Sì

A Biella e in provincia sono in programma diversi eventi e iniziative in attesa del referendum dell'8 e 9 giugno. A renderlo noto il Comitato per il Sì al voto sulle politiche del lavoro.

Queste le date in programma, con appuntamento: alle 21 di stasera in biblioteca a Viverone; alle 9 di domani in piazza XXV Aprile, a Chiavazza; alle 16 di domani in via Graglia, all'angolo con via Lombardia, al Villaggio Lamarmora, a Biella; alle 17 di domani in piazza Angiono, a Cossato; alle 21 di domani nei locali della Camera del Lavoro di Biella. Infine alle 18 di venerdì 6 giungo in piazza Curiel, sempre a Biella.