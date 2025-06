Piante a terra e allagamenti per maltempo, interventi a Netro e Quaregna Cerreto

Mattinata intensa per i Vigili del Fuoco, impegnati in una serie di interventi legati al maltempo. Nello specifico piante a terra e allagamenti nel comune di Quaregna Cerreto, oltre ad alberi finiti sulla strada in Valle Elvo, in particolare a Netro. In tutti i casi, le squadre hanno messo in sicurezza le aree colpite dai disagi.