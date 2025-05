La banda musicale di Netro festeggia 210 anni di fondazione FOTO

Per festeggiare i 210 anni di fondazione della banda musicale di Netro, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e in collaborazione con i circoli di Castellazzo e Colla, sono state organizzate due serate di festa, intitolate “Musica itinerante per le vie delle frazioni”: la prima di terrà il 31 maggio a Castellazzo, mentre la seconda sabato 14 giugno a Colla.

Per quanto riguarda la prima serata, quella del 31 maggio, il ritrovo è previsto per le 20:30 nella piazza adiacente alla fermata dell’autobus. Successivamente, si sfilerà per le vie della frazione in direzione della chiesa, per terminare al circolo ARCI di Castellazzo.

La seconda serata, quella del 14 giugno, prevede ugualmente il ritrovo alle ore 20:30, ma sarà questa volta nella piazza parrocchiale. La sfilata si snoderà per le vie della frazione andando a toccare tre tappe: EOS studi abilità umane (vecchio asilo), piazza San Rocco e termine al circolo ACLI della Colla.

Le sfilate saranno inoltre arricchite da tappe con momenti conviviali e rinfreschi offerti a tutti i partecipanti.