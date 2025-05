Sarà da accertare la dinamica dell'incidente stradale, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 30 maggio, nel comune di Benna.

Un'auto è finita contro un muro per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto i sanitari del 118 per la prima assistenza al conducente. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo.

La strada resta al momento chiusa alla viabilità fino alla rimozione del veicolo.